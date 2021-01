Het weer is niet meer ‘normaal voor de tijd van het jaar’ dus stoppen meteorologen met die term

De aarde warmt op, elk jaar sneuvelen er weerrecords, het weer is dus niet meer ‘normaal’. Reden voor meteorologen om die term dan ook niet meer te gebruiken. Het alternatief: het is warmer of kouder dan ‘gemiddeld voor de tijd van het jaar’. Een subtiel verschil, maar veelzeggend.

Iedere tien jaar berekent het KNMI het langjarig gemiddelde opnieuw. Zo ontstaat de gemiddelde temperatuur, die je bij elk weerbericht ziet en waartegen de werkelijke temperatuur wordt afgezet als ‘warmer of kouder dan normaal’. Er is weer een decennium verstreken en dus zijn er nieuwe gemiddelden vastgesteld. Die liggen, weinig verrassend, hoger dan de tien jaar ervoor.

Wat het KNMI verder opvalt: “Het aantal tropische dagen is toegenomen. Het regent in de zomer en de winter gemiddeld meer. We zien dat het aantal vorstdagen afneemt en we zien een toename van het aantal zonuren.”

Nicolien Kroon van Buienradar: “We gebruiken daarom sinds 1 januari het woord ‘gemiddeld’. Als je ‘normaal’ blijft gebruiken, kunnen mensen denken dat de temperatuur van nu normaal is, maar dat is het natuurlijk niet. De temperatuur stijgt heel hard, zeker de laatste jaren. De meeste warmterecords zijn van de afgelopen jaren. Neem de top 10 warmste jaren, die zijn allemaal van na 2000, op 1999 na.”

Deze tabel laat de opwarming mooi zien:

De aanpassing, die door vrijwel alle Nederlandse weerstations wordt opgevolgd, was een initiatief van de meteorologen van de NOS.

Vanaf morgen geldt er, voor de komende 10 jaar, een nieuwe normaal voor het klimaat. Dat is het gemiddelde weer over 1991-2020. Maar het weer is niet meer normaal. Daarom stoppen @marcopverhoef, @whoebert, @GerritHiemstra en ik met de term “normaal” https://t.co/uFoFoo42Ck pic.twitter.com/eWKa8q9WF6 — Peter Kuipers Munneke ⭕️ (@PKuipersMunneke) December 31, 2020

Maar er zit een addertje onder het gras, vindt bioloog Maarten Loonen van de Rijksuniversiteit Groningen. Door de herberekening lijkt het alsof de aarde minder opwarmt dan in werkelijkheid gebeurt. Stel het was op 31 december 4 graden dan noemde de weerman dat vorig jaar nog een graad warmer dan normaal, terwijl het nu opeens ‘gemiddeld is voor de tijd van het jaar’. “Ik ben bang dat veel mensen niet doorhebben dat het gemiddelde is opgeschoven.”