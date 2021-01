Het was niet eerder zo koud in Spanje: -34,1

Woensdag 6 januari, registreerde Spanje de laagste temperatuur ooit in Spanje gemeten: -34,1 ° C. Dat was door een weerstation in de Pyreneeën. Maar ook in de rest van Spanje is het veel kouder dan het gemiddeld is begin januari. In heel Spanje liggen de temperaturen 3 a 4 graden beneden normaal.

Meteorologen verwachten dat de storm ‘Filomena’, die nu door het land raast, vanaf vandaag de ” zwaarste sneeuwval in jaren ” zou kunnen brengen .

De storm zal naar verwachting een week het weer bepalen, waarbij de temperatuur in het noorden en midden van Spanje zal dalen tot -10 ° C. Er komt zware sneeuwval op abnormaal lage hoogten van 200 meter.

Ook Madrid en Barcelona zullen naar verwachting deze week wit kleuren