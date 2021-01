Dik pak sneeuw in Brabant en Limburg

Noord-Brabant en Limburg zijn dit weekend getrakteerd op een lekker pak sneeuw. Op sommige plekken is vannacht wel 10 centimeter gevallen. En door de avondklok waren zelfs de snelwegen egaal wit.

“Eerst viel er alleen nog natte sneeuw en hagel in het westen van het land”, zegt meteoroloog Thomas Vermeulen van Buienradar tegen RTL Nieuws. “In de loop van de avond viel er verse sneeuw in het zuidoosten.” En niet zomaar een dun laagje. “Op de Vaalserberg is wel 16 centimeter gevallen.”

In de loop van de dag zal de sneeuw verdwijnen, maar niet getreurd: tegen de avond komen er nieuwe sneeuwbuien aan. “Vanuit het zuiden zal een neerslaggebied ons land binnenkomen. De provincies Zeeland, Limburg en Brabant moeten rekening houden met nieuwe sneeuwval. Maar het wordt minder intens dan de afgelopen nacht.”

Het KNMI waarschuwt wel voor gladheid in het hele land.

🤩 Een schitterende foto van Wouter van Bernebeek, gemaakt bij het drielandenpunt tussen Nederland, Duitsland en België. Er ligt daar een sneeuwdek van ruim 15 centimeter dik ☃. Hoeveel #sneeuw ligt er bij jou? pic.twitter.com/ocs7mvGfbw — Weer & Radar België (@weerenradar_be) January 24, 2021