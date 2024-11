Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

Honden kunnen er een enorm drama van maken als je de deur uitgaat zonder hen. Ze blaffen, springen, janken en kijken je sip na tot je uit het gezichtsveld bent verdwenen. Wat kun je doen om deze sociale dieren zich wat minder eenzaam te laten voelen in de tussentijd?

Zorg voor afleiding

Langer dan vier uur moet je een hond niet alleen in huis achterlaten, al verschilt dit per hond. Geef je trouwe viervoeter in de tussentijd een speeltje waar hij even zoet mee is. Bijvoorbeeld een speelgoedbot dat met hondensnoepjes gevuld is. Hij is dan een tijdje bezig om de traktaties eruit te wurmen en op te eten.

Maak de hond moe

Het dier kan uit frustratie flink gaan huishouden in de kamer en op de inboedel gaan kauwen of kranten kapotscheuren. Om te voorkomen dat het hele huis in een chaos is veranderd bij thuiskomst, stelt dierenarts Jennifer Freeman voor in Elite Daily: “Doe je best om een flinke wandeling te maken voordat je de deur uitgaat. Zo raakt je hond vermoeid en zal hij beter en langer gaan slapen als hij alleen is.”

Stel het dier gerust

Zorg ervoor dat de omstandigheden in huis zoveel mogelijk hetzelfde zijn als wanneer je wél thuis bent. Houd bijvoorbeeld de tv of radio aan als die normaal altijd aanstaat. Een hond raakt gehecht aan bepaalde geluiden en dit kan hem geruststellen.

Geen drama maken

“Maak er geen al te dramatisch, zoetsappig afscheid van en doe ook niet té enthousiast als je thuiskomt”, aldus Freeman. Praat niet op babytoon tegen het dier als je weggaat. Een bange hond wordt hier alleen nog maar onrustiger van. Praat op normale toon en beloon hem wanneer hij relaxed overkomt.