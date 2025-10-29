Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

Gamen om je hersenen te trainen. Het klinkt misschien als marketingpraat, maar nieuw onderzoek toont aan dat ze echt werken. De verbetering bij proefpersonen was zo groot dat het effect van tien jaar natuurlijke veroudering teniet werd gedaan.

Onderzoekers van de Canadese McGill University hebben een grootschalig experiment uitgevoerd met 92 gezonde mensen van 65 jaar en ouder. De helft kreeg toegang tot zogeheten 'speed training', een programma met oefeningen die de snelheid en nauwkeurigheid van informatieverwerking trainen. De andere helft speelde ontspannende computerspelletjes zoals een variant op Patience en een soort Candy Crush.

De onderzoekers keken vervolgens naar testresultaten en naar de hersenen van deelnemers. Ze gebruikten hiervoor een vorm van PET-scanning waarbij een radioactieve stof wordt ingespoten die zich hecht aan een specifiek eiwit in de hersenen.

Dit eiwit zit alleen in neuronen die de neurotransmitter acetylcholine gebruiken. Acetylcholine is een belangrijke chemische boodschapper die een sleutelrol speelt bij aandacht, geheugen en het vermogen om te leren. Met het ouder worden neemt de hoeveelheid van dit systeem af, met zo'n 2,5 procent om de tien jaar. Deze achteruitgang draagt bij aan de cognitieve vertraging die veel ouderen ervaren.

Grote verbetering

Na tien weken training van zo'n dertig minuten per dag, zeven dagen per week, vertoonde de speed training-groep een stijging van 2,3 procent in de hoeveelheid acetylcholine-transporters in het hersengebied dat belangrijk is voor aandacht, geheugen en zelfcontrole. De controlegroep die de ontspannende spelletjes speelde, liet geen aanzienlijke veranderingen zien.

Ook in de hippocampus en het parahippocampale gebied, hersenstructuren die essentieel zijn voor geheugenvorming, was verbetering merkbaar. Hier was de toename respectievelijk 4,7 en 5,3 procent. Deze gebieden zijn bijzonder kwetsbaar voor leeftijdsgerelateerde achteruitgang en spelen een belangrijke rol bij het ontstaan van dementie.

De onderzoekers denken dat de snelheidstraining werkt doordat het de hersenen dwingt informatie sneller en nauwkeuriger te verwerken. Dit stimuleert waarschijnlijk de productie van meer acetylcholine-transporters, waardoor de hersencellen beter werken.

Meer onderzoek nodig

Toch moet het onderzoek met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De studie was relatief klein met slechts 92 deelnemers, waarvan het overgrote deel wit (96 procent) en twee derde vrouw was. Ook waren het allemaal al gezonde, goed opgeleide ouderen zonder serieuze cognitieve problemen. Of dezelfde effecten ook optreden bij mensen met beginnende geheugenproblemen, bij andere etnische groepen of bij mensen die minder goed functioneren, moet nog worden onderzocht.