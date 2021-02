Italiaanse burgemeesters waarschuwen voor loslopende zwarte panter

De Italiaanse autoriteiten kammen een gebied in Puglia uit waar de lokale bevolking heeft gemeld dat ze een zwarte panter hebben gezien.

In de afgelopen twee weken hebben verschillende getuigen een grote, zwarte katachtige gespot en gefilmd die rondsnuffelt in de provincie Bari , in de buurt van de steden Castellana Grotte en Acquaviva delle Fonti.

Op zaterdag vaardigde de burgemeester van Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, een noodbevel uit waarin de bewoners werden aangespoord velden en de gebieden op het platteland waar het dier werd gespot, te vermijden.

Een dierenarts bevestigt dat pootafdrukken inderdaad van een grote katachtige zijn, zoals een panter, schrijft de Corriera della Sera

Als het dier inderdaad in Puglia rondloopt is het onduidelijk waar hij/zij vandaan komt.

Het goede nieuws: panters vallen alleen in hoge nood mensen aan