De aarde trilde in 2020 tot de helft minder dan normaal

In coronajaar 2020 was de aarde bijzonder rustig. Er waren de helft minder trillingen dan normaal. Sterker nog, de aarde hield zich in 20 jaar niet zo kalm.

De verklaring is simpel: de mensheid bewoog minder. Er was minder verkeer, minder industriële bedrijvigheid en er waren in het algemeen minder verplaatsingen.

Daardoor nam de zogeheten seismische ruis af, concluderen seismologen uit 33 landen op basis van gegevens van meetstations. Ze spreken van ‘een golf van stilte’ die over de aarde trok. Die golf begon in China waarna Europa en Noord-Amerika volgden.

De metingen zijn afkomstig van zeker 300 meetstations. De verschillen zijn groot. In New York nam het trillingsniveau met maar 10 procent af, terwijl het in Sri lanka de helft stiller werd.