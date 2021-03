Spectaculaire beelden van spreeuwenzwerm: “Zelden zo’n mooie dans gezien”

Regelmatig kun je in Nederland grote zwermen spreeuwen ‘een dans’ zien uitvoeren. Het is een schitterend schouwspel bij de ondergaande zon, maar waarom doen ze het eigenlijk?

“Er zijn verschillende theorieën hierover,” vertelt Gert-Jan van der Heijden, woordvoerder van Vogelbescherming Nederland, tegen omroep Gelderland. “Als ze in een grote groep vliegen is de kans klein dat ze door een roofvogel worden opgegeten.” Ook kan het zijn dat de spreeuwen zich tegen de avond verzamelen om samen in bomen te gaan slapen. Een derde theorie is dat de spreeuwen aan elkaar doorgeven waar nog voedsel is.

Hoe het ook zij, het was een prachtplaatje gisteravond boven Alphen aan den Rijn.