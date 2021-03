In je eentje in een auto rijden is viezer dan vliegen

Steeds meer mensen voelen zich schuldig als ze een vliegreis boeken. Maar dat is niet de reismethode die het slechtst is voor het milieu. Dat is in je eentje rijden in je auto.

Dat blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA) over de ecologische voetafdruk van de verschillende transportmiddelen over een afstand van 500 kilometer

Het schoonst is de trein. Veel minder schoon is over die afstand het vliegtuig, maar het smerigst is een auto, waar maar één persoon in zit.

‘De emissies van de luchtvaart zijn per passagierkilometer consequent hoger dan bij het spoorvervoer’, aldus het rapport. ‘Toch kan niet gesteld worden dat een vliegtuigreis op het gebied van uitstoot altijd de meest schadelijke keuze vormt. Daarvoor moet met de vinger worden gewezen naar de traditionele personenwagen.’

In de Europese Unie is het vervoer momenteel verantwoordelijk voor een kwart van alle emissies. In dat pakket is het wegvervoer verantwoordelijk voor 72 procent van de uitstoot. Het zeevervoer en de luchtvaart hebben een aandeel van respectievelijk 14 procent en 13 procent.’