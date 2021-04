Mogelijk koudste Tweede Paasdag in een halve eeuw: het kan gaan vriezen en sneeuwen

Woensdag werd er nog een warmterecord verbroken, maar op paasmaandag is het andere koek: het wordt mogelijk de koudste Tweede Paasdag sinds 1964. Het kan zelfs gaan vriezen, meldt Weeronline.

Het wordt volgens de meteorologen tussen de 5 en 7 graden, maar tijdens buien kan de temperatuur zakken tot het vriespunt. In het hele land is er grote kans op hagel en natte sneeuw. Er staat een gure wind. De winterse weersomstandigheden hebben te maken met een koude stroming die vanaf de noordpool Nederland binnentrekt.

Of er een kouderecord wordt verbroken, is afwachten. Op 30 maart 1964 was het 4,5 graad. Dat is de koudste Tweede Paasdag sinds 1901. In 2008 was het met 5,9 graden ook erg koud op de paasmaandag.

Overigens is het Eerste Paasdag prima weer. Het kan 12 graden worden en de zon breekt door.