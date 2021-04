Geen witte Kerst maar een witte Pasen: het sneeuwt!

Een witte Pasen, het is weer eens wat anders. Er valt geen dik pak, maar toch: het sneeuwt in het hele land. Vooral in het noorden kan het landschap wit kleuren. Al moet je opschieten, zodra de zon doorbreekt, verdwijnt het flinterdunne laagje snel.

Je zou denken dat het uiterst zeldzaam is, een witte Pasen, maar dat valt eigenlijk nog best mee. In 2013 gebeurde het ook, en in 2008. Toen viel er in Vlissingen zelfs 11 centimeter.

Heel veel sneeuw zal er vandaag niet vallen, maar er komt nog meer. Voor de nacht van dinsdag op woensdag wordt 5 centimeter sneeuw voorspeld. Zeker in het noordoosten kunnen mensen woensdag ontwaken in een witte wereld.

Maar voor nu doen we het met de volgende plaatjes: