Duurzaam leven zonder schuldgevoel: word voetprintariër

Het punt met duurzaam leven is: het is nooit goed genoeg. Je eet geen vlees, maar stapt wel in een vliegtuig. Je rijdt elektrisch, maar eet avocado's dat het een lieve lust is. En is het nodig om zo lang te douchen? Eis niet langer het hoogste van jezelf en vooral anderen en word voetprintariër.

Compenseren

Kees Aarts, oprichter en CEO van insectenbedrijf Protix en lid van de World Business Council for Sustainable Development legt in Het Laatste Nieuws uit wat dat is. “Voor de voetprintariër is duurzaamheid klein, concreet en positief: het draait om budgetteren en compenseren, zonder daarvoor in te boeten aan comfort of plezier. Een voetprintariër is bewust bezig met het bereiken van zijn of haar gewenste welvaartsniveau tegen een zo laag mogelijke druk op milieu en omgeving. Dat wil zeggen dat je best een weekje vlees kan eten, maar dan moet je er iets anders tegenover zetten om de lijn weer netto omlaag te krijgen.”

De voetprintariër maakt keuzes enkel op basis van de ecologische voetafdruk (carbon footprint). “Want hoe lager die is, hoe meer mensen er van een product kunnen eten. Juist omdat er meer aarde overblijft om andere voedingswaren op te telen”, legt Aarts uit.

Aarts vertelt waarom je dus bijvoorbeeld gerust frikandellen kunt eten. "Het is misschien wel het duurzaamste snackje van allemaal. Het is eigenlijk niets meer dan een samengesteld restproduct met een lekker smaakje, dat dus groener is dan de meeste plant-based hamburgers met vleessmaak en -textuur.”

Alles mag

Bij voetprintariërs draait het erom dat niets verboden is. "Wanneer je iets vanuit het negatieve beschrijft, dan krijg je altijd minder aanhangers dan wanneer je iets vanuit het positieve beschrijft. Dat is bij de voetprintariër ineens opgelost. De voetprintariër verbiedt namelijk niemand iets. Hij probeert alles te doen, maar telkens met een zo klein mogelijke voetafdruk. Voor ieder op zijn eigen manier, soms met veel moeite, soms zonder enige inspanning."