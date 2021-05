Zomerverwachting: zo heet en droog wordt de zomer

Volgens Weeronline gaan we een zomer tegemoet met hittegolven, maar ook koudegolven.

"Deze zomer kan voor veel mensen weleens de perfecte zomer worden. De kans op hittegolven en tropische dagen is namelijk groot, maar we krijgen ook periodes met buien en koeler weer. Het kan dus een behoorlijk afwisselende zomer worden en dat heeft alles te maken met het weer in onze buurlanden en de windrichting.

Naar verwachting wordt de zomer in Centraal- en Zuid-Europa heter en droger dan normaal en daar pikken wij af en toe een graantje van mee. Bij een zuidenwind kan het makkelijk 30 of zelfs meer dan 35 graden worden en krijgen we ook nog eens flink wat zon. Maar wanneer de wind west is, dan is het zeker aan zee een stuk koeler. Dat komt doordat het water van de Noordzee kouder is dan afgelopen jaren.

De verschillen tussen het binnenland en de kust zijn deze zomer mogelijk extra groot. Terwijl de temperatuur in het binnenland flink kan oplopen, kan wind van zee in de kustgebieden een spelbreker zijn voor wie van warmte houdt. De koude zee zorgt er wel voor dat er minder wolken ontstaan en het aan zee lekker zonnig is.

Voor wie van warmte en zon houdt, zijn er dus mooie vooruitzichten deze zomer, zeker als je in het binnenland woont. Maar een lange hete zomer zoals in 2018 krijgen we niet. Deze zomer lijkt meer op die van 2019. Toen hadden we ook langere periodes met koel weer met buien, maar ook extreme hitte. De kans dat het een compleet verregende zomer wordt, is klein. Ook van ernstige droogte is waarschijnlijk geen sprake, omdat er ook buiige weken zijn.