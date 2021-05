Kudde van 18 olifanten getroffen door de bliksem

Een kudde van achttien wilde olifanten is dood gevonden in Nagaon in het noordoosten van India. Volgens de autoriteiten zijn ze om het leven gekomen doordat het bos waar ze in liepen werd getroffen door de bliksem.

Dorpsbewoners alarmeerden de hulpdiensten nadat ze de karkassen van de dieren in het bos vonden.

Het is voor het eerst in 20 jaar tijd dat er zoveel olifanten tegelijk dood zijn aangetroffen in de Indiase staat Assam, waar Nagaon in ligt. Van de 27.000 Aziatische olifanten in India, leeft 21 procent in Assam.

De natuurminister van de staat, Parimal Suklabaidya, schreef op Twitter dat hij 'diepe pijn' voelde om de dood van de olifanten, die stierven 'als gevolg van een gigantische onweersbui.'