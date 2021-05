Pinksteren wordt steenkoud en kletsnat

Het blijft een gekwakkel dit voorjaar. Denk je net dat het eindelijk lente wordt, krijg je misschien wel de koudste Pinksteren in 70 jaar om de oren.

Er zijn warme pinksterweekenden geweest. Zo was het in 1979 bijna 30 graden op eerste pinksterdag en op bijna de helft van de pinksterdagen sinds 1901 was het warmer dan 20 graden. Zelfs vorig jaar was het nog 22 tot 28 graden.

Maar de weerrecords moeten we nu niet aan de warme maar aan de koude kant zoeken. We komen aardig in de buurt van de koudste pinksterdag in 70 jaar. In 1951 was het namelijk maar 11,6 graden. De op een na koudste Pinksteren was in 2016, toen het op eerste pinksterdag slechts 12,1 graden werd.

En het zal erom houden of we dat record gaan breken. Voor het pinksterweekend worden temperaturen tussen de 12 en 16 graden voorspeld. Ook vallen er veel buien. Het wordt koud en nat dus. Wat normaal is voor de tijd van het jaar? 17 tot 20 graden, misschien een zonnetje erbij.