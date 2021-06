Dit weekend wordt het warm. En het gaat regenen

Als je geluk hebt kun je genieten van een warm, zonnig weekend. Als je pech hebt, zit je in de regen. Het wordt de komende dagen van alles wat, maar in ieder geval niet koud.

"Ja, een mix, anders kan ik het niet noemen", zegt Martijn Dorrestein van Buienradar tegen RTL Nieuws. Morgen wordt het gemiddeld 23 graden. In het zuiden kan het kwik de 25 graden aantikken. Maar er trekken ook de hele dag buien over het land, in het oosten zelfs met onweer.

Ook zondag valt er nog regen, maar minder dan op zaterdag. Het wordt nog net iets warmer met een voorspelde 28 graden in Limburg. De dagen erna blijft het kwakkelen. Maandag wordt het gemiddeld 26 graden, maar ook dan vallen er weer buien.

De dagen erna daalt de temperatuur en laat de zon zich maar mondjesmaat zien. Ook houden we het niet helemaal droog. Echt zomers wil het dus maar niet worden.