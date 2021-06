Klimaat uit het lood: Meer dan 46 graden in Canada

Uit de hele wereld komen de berichten over recordtemperaturen. Deze keer is het prijs in het westen van Canada, waar het plots ruim 46 graden werd in de provincie British Columbia.

"Deze week zal een langdurige, gevaarlijke en historische hittegolf aanhouden", aldus de Canadese meteorologische dienst Environment Canada. Het record stond tot nu toe op 45 graden. Dat werd het op 5 juli 1937. "Het is warmer in delen van West-Canada dan in Dubai", aldus David Phillips, hoofdklimatoloog van Environment Canada.

In steden zijn koelcentra geopend waar mensen kunnen afkoelen als het te heet voor ze wordt, want de airco's en ventilatoren zijn overal uitverkocht. Vanwege de hitte zijn ook diverse vaccinatielocaties gesloten.

Ook in het noordwesten van de VS is het bijzonder heet. Het werd 45 graden in Portland. "Een ongekende, gevaarlijke hittegolf", aldus de Amerikaanse autoriteiten.