‘Katten zijn aardiger geworden door de lockdown’

We waren de afgelopen 15 maanden veel meer thuis dan normaal. Uit een onderzoek onder duizenden baasjes blijkt dat gevolgen te hebben voor onze huisdieren. Zo rapporteren veel hondenbezitters dat hun dier nog afhankelijk is geworden. "Als ik de tuin in ga raakt ze al in paniek," zegt iemand over zijn hond.

Katten daarentegen zijn, volgens de ondervraagden, meer gericht geraakt op hun menselijke huisgenoten. Katten die voor de lockdown erg hun eigen gang gingen zijn nu aanhankelijker geworden.

De onderzoekers hebben als mogelijke verklaring dat katten door aardig te zijn/lijken meer traktaties kregen dan ze gewend zijn in een leeg huis. En dat ze zich daarom meer vertoonden aan mensen