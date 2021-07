Bijna 50 graden in Canada is direct gevolg van klimaatverandering: ‘Hoe dit kan, weten we nog niet’

Het werd vorige week 49,6 graden in Canada. Ook in de VS was het bloedheet. Volgens een groep internationale wetenschappers is het vrijwel zeker een gevolg van klimaatverandering. Maar zelfs binnen de huidige klimaatmodellen is de hitte exceptioneel.

Het kan toeval zijn, maar het kan ook dat het klimaat een drempel heeft overschreden waarna extreme temperaturen sneller stijgen. "Dit zou betekenen dat recordbrekende hittegolven zoals van vorige week nu al waarschijnlijker zijn dan klimaatmodellen voorspellen", schrijven de onderzoekers uit onder meer Duitsland en Nederland.

Geert Jan van Oldenborgh, werkzaam bij het KNMI en hoogleraar aan Oxford, zegt tegen de NOS: "Als je me een jaar geleden had gevraagd wat de hoogst mogelijke temperatuur van een hittegolf zou zijn daar, zou ik hebben gezegd: waarschijnlijk twee graden boven het vorige hitterecord. Maar het werd bijna vijf graden heter. Hoe dit kan, weten we dus eigenlijk echt nog niet. En dat maakt ons erg bezorgd."

Dat zulke hoge temperaturen op 50 graden noorderbreedte voorkomen, is 'een krachtige waarschuwing' aldus de wetenschappers, voor landen als Nederland en Duitsland, waar zulke extreme hitte dus ook niet onmogelijk is.