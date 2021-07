Maak je borst maar nat: ook de 30-daagse weersverwachting ziet er slecht uit

Je gunt jezelf en de wereld in deze coronatijd toch zeker een mooie, warme zomer, maar dat lijkt er niet in te zitten. Vanavond begint het met regenen en het houdt voorlopig niet meer op.

Eerst de korte termijn: het zuiden en oosten van het land krijgen vanmiddag al te maken met hevige regen- en onweersbuien, het noorden is vanavond en vannacht aan de beurt. Morgen is het overal buiig. En het blijft ook niet bij een enkel buitje. Lokaal valt er veel hagel en regen in korte tijd, schrijft Weeronline. Ga je de weg op, kijk dan uit: door het droge weer van de laatste dagen kan de eerste regen het wegdek glad maken.

Dan de lange termijn: er komt wisselvalligheid aan, weet Weerplaza te vertellen. Voor de eerste week van augustus is al te zien dat ons land bedekt wordt onder een lagedrukgebied. Wat dat betekent? De nodige buien en van tijd tot tijd een stevige wind, klinkt het. Het ziet er niet naar uit dat dat patroon op korte termijn gaat wijzigen. En was het tot nu toe nog warm genoeg voor de tijd van het jaar, ook dat gaat veranderen. Volgende week zakt de temperatuur naar 1 tot 3 graden onder normaal, zo rond een graad of 20-22. In de weken daarna moeten we blij zijn als we de 20 graden halen. "Echt stabiel zomerweer is ver te zoeken," aldus Wouter van Bernebeek van Weerplaza.