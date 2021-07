‘Ik denk dat we tussen nu en 2030 dagen gaan kennen van 45 graden’

De Belgische weerman David Dehenauw, hoofd van de weerdienst van het KMI, ziet het somber in voor deze zomer. Zo ver het oog de komende weken reikt buien en instabiliteit. Het is - zelfs letterlijk - een rampzomer. “Ik durf zelfs niet meer te hopen dat het mooi weer wordt. Ik ben al blij als het stopt met die buitensporige regenval en mensen geen schade meer lijden, overlijden of gekwetst geraken,” zegt hij tegen De Morgen.

Oorzaak: de klimaatverandering. “Ja, heel zeker. Ons klimaat verandert. De extremen nemen toe, doordat we vaker dan vroeger gedurende lange tijd hetzelfde weer hebben. Dat komt omdat de straalstroom nagenoeg stilvalt, en die valt dan weer stil door de zeer snel opwarmende Noordpool en noordelijke gebieden, waardoor het verschil in temperatuur met de kreeftskeerkring verkleint. Blijft een hogedrukgebied hangen, dan krijg je kurkdroog weer. Dat hebben we de afgelopen jaren meegemaakt. Dit jaar krijgen we de ene depressie na de andere over ons heen. Buien worden ook nog eens zwaarder in een opwarmend klimaat. Wil dit nu zeggen dat het voortaan elke zomer het een of het ander zal zijn? Neen, maar dit gaat wel vaker voorkomen.”

"Ik acht het niet onmogelijk dat we tussen nu en 2030 dagen gaan kennen van 45 graden. Het record staat nu op 41,8. Daar gaat het niet bij blijven. 50 graden zoals in Canada lijkt me bij ons niet waarschijnlijk binnen de tien jaar, maar het is best waarschijnlijk dat dat elders in Europa wel het geval zal zijn. Het tegendeel zou me zelfs verbazen.”