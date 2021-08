Al zolang bloedheet in Zuid-Europa en fris in het noorden: hoe komt dat?

Het blijft kwakkelen met de Nederlandse zomer, terwijl ze het in Zuid-Europa nog nooit zo warm hebben gehad. Meteoroloog Maurice Middendorp van Buienradar legt aan RTL Nieuws uit dat de straalstroom de oorzaak is.

Op zich is het niet per se gek dat het 40 graden is in Italië en hier 20. "Als er een hogedrukgebied op de ene plek is, is er een lagedrukgebied op de andere plek", zegt Middendorp. "Dan heb je dus zonnig, zomers weer op de ene plek en buien ergens anders."

Of je een lage of hogedrukgebied krijgt, hangt af van de straalstroom. "De straalstroom kun je zien als een soort rivier op 10 kilometer hoogte die heel hard om de aarde heen stroomt, maar dan met lucht in plaats van water", legt Middendorp uit. "Hoe hard de straalstroming rondgaat, heeft te maken met temperaturen tussen de Noordpool en de evenaar. Hoe groter het verschil daartussen, hoe harder de stroming. Met zo’n krachtige straalstroom worden normaal lagedrukgebieden met slecht weer over ons land geslingerd."

Omdat het relatief warm is op de Noordpool is het verschil in temperatuur met de evenaar minder groot. "De straalstroom is daardoor minder sterk en de windstroom begint heen en weer te slingeren. Zie het als een soort slang die beweegt."

Daardoor verplaatsen lage en hogedrukgebieden zich minder snel en blijft de temperatuur relatief lang hetzelfde. "De atmosfeer zit op slot," aldus Middendorp.