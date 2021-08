Onweer, hagel en wateroverlast: de regen blijft weer hangen vandaag

Soms lijkt het meer november dan augustus. Ook vandaag is weer zo'n dag. Het onweert, het hagelt en er valt heel veel regen. In het midden en oosten van het land kan er zelfs wateroverlast ontstaan. De komende week wordt het niet veel beter.

Van het noordwesten naar het zuidoosten trekken de buien uiterst traag over ons land. Daardoor kan het plaatselijk heel nat worden. Reden voor het KNMI om voor het grootste deel van het land code geel af te kondigen De temperatuur blijft steken op hooguit een graad of 20.

Morgen gaat het vooral hard regenen in Limburg en Zeeland. Daarna wordt het iets droger, maar erg mooi weer wordt het niet. "Stabiel zomerweer is nog ver weg," aldus Buienradar-meteoroloog Thomas Vermeulen. En daar moeten we het voorlopig mee doen.

Volgens de 14-daagse weersverwachting van Weeronline wordt het pas tegen 11 augustus weer echt warm, maar het blijft ook dan niet de hele dag droog.