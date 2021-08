Één Beter Leven-ster: Hoeveel blijer wordt een kip daarvan?

Het einde van de plofkip is daar: vanaf 2023 ligt er geen eentje meer in welke Nederlandse supermarkt dan ook. In plaats daarvan gaan de supers alleen nog kip verkopen met tenminste één Beter Leven-ster. Maar hoeveel beter wordt het leven echt van een kip met zo'n keurmerk?

"De stap van 0 naar 1 ster is bij de kippen een significante", zegt hoogleraar Dierenwelzijn Bas Rodenburg (Universiteit Utrecht) in de Volkskrant. Waar de plofkip in zes weken wordt vetgemest tot hij 2 kilo weegt, is de kip met één ster van een andere trager groeiende soort. "Deze soort is actiever en heeft daardoor minder gezondheidsproblemen", aldus Rodenburg.

Ook krijgt hij 70 procent meer ruimte. Er gaan twintig plofkippen in een vierkante meter, het blijft dus krap, maar het scheelt wel. "Het betekent ook een minder vieze vloer, want er ligt minder kippenpoep per vierkante meter", zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Verder kunnen de dieren de buitenlucht ruiken door een overdekte uitloop en krijgen ze graan en strobalen als 'afleiding'.

Klimaat

Volgens onderzoeker Bram Bos van de Wageningen University is het een fabeltje dat de Beter Leven-kippen slechter zijn voor het klimaat. "Trager groeiende kippen leven inderdaad langer en eten dus meer. Maar in het huidige voer van de één-sterkip zit minder soja dan in het voer van de snelgroeiende kip zonder keurmerk. Als je doorrekent hoeveel regenbossen worden gekapt voor de productie van soja en hoeveel CO2 daarbij vrijkomt, is de één-sterkip op dit moment beter voor het klimaat."