Amerikanen rijden massaal naar het noorden op de vlucht voor orkaan Ida

Gisteren sloegen tienduizenden Amerikanen op de vlucht met orkaan Ida op hun hielen. Het leidde tot lange files op de wegen vanuit Louisiana naar het noorden. Komende nacht komt Ida naar verwachting aan land, inclusief windstoten van 225 kilometer per uur.

Voor de kustgebieden van de staat Louisiana geldt een evacuatiebevel. Behalve inwoners proberen ook veel toeristen weg te komen. Ida is een orkaan van de categorie 4, melden autoriteiten. Ze noemen haar 'extreem gevaarlijk' met kans op 'levensbedreigende overstromingen' en 'catastrofale windschade'.

Het wordt mogelijk de zwaarste orkaan die Louisiana, met als grootste stad New Orleans, treft sinds 1850. Sommige experts vrezen dat ze ernstiger wordt dan Katrina, die in 2005 in New Orleans 1833 doden veroorzaakte. Dat kwam destijds vooral door een stormvloed en overstromingen. Ook nu schuilt daar het grootste gevaar. Er wordt rekening gehouden met 300 tot 400 mm regen in korte tijd en een stormvloed van 4,5 meter.

Aerial video shot just a little while ago near Slidell Louisiana showing the evacuation traffic. This is the 10/12 interchange. pic.twitter.com/2ZCvfbwzCQ — Mark Sudduth (@hurricanetrack) August 28, 2021