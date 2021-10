We krijgen in Nederland een Zuid-Frans klimaat

De opwarming van de aarde verandert ook het klimaat in Nederland. Een meteoroloog van Weeronline stelt dat we een weertype kunnen verwachten dat vergelijkbaar is met Bordeaux.

Het Nederlandse klimaat is al zo'n 1,5 graad opgewarmd, met name de laatste decennia gaat het snel. En zelfs als we de CO2-uitstoot per direct naar nul brengen, gaat de opwarming nog tientallen jaren door, zegt meteoroloog Jaco van Wezel tegen Metro. "Dat komt doordat de broeikasgassen zo lang aanwezig blijven in de atmosfeer, voordat ze worden afgebroken.” We moeten dus rekening houden met toenemende extremen.

Volgens Van Wezel krijgen we een klimaat dat vergelijkbaar is met dat van Bordeaux, dus milde winters en hete zomers. "Zo’n Zuid-Frans klimaat vergt een aanpassing aan ons dagelijkse leven. Vergroening van de tuin is een belangrijke maatregel. Door tegels weg te halen en groen aan te brengen, trekt water beter de grond in en worden tuinen in de zomer minder heet.”