Maling aan klimaatakkoord: Dubbel zoveel olieproductie als afgesproken

Aan de vooravond van de grote klimaattop in Glasgow evalueert een VN-organisatie de klimaatdoelstellingen, die in 2015 in Parijs zijn afgesproken. De conclusie: die doelen worden bij lange na niet gehaald.

Landen zijn van plan om tegen 2030 twee keer zoveel olie en gas te produceren als afgesproken in het klimaatakkoord, klinkt het in het rapport van VN-milieuagentschap UNEP. Wereldwijd neemt de olie- en gasproductie niet af, maar toe, en de kolenproductie daalt slechts een beetje. Investeringen in schone energie blijven achter.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, zoals in Parijs destijds is afgesproken, moet de productie van fossiele brandstoffen zijn gehalveerd voor 2030. Maar als we doorgaan zoals nu, zou de opwarming in 2040 boven de 2 graden uitkomen en aan het eind van de eeuw 2,7 graden zijn. "Er is nog tijd om de opwarming op lange termijn te beperken tot 1,5 graad, maar deze kans wordt snel kleiner", zegt Inger Andersen, directeur van UNEP.