Alle asielkinderen kunnen naar De Efteling zonder dat het zunige Faber een cent kost

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden (en hij is niet de enige) is boos op asielminister Marjolein Faber (PVV) over de manier waarop zij kritiek uitte op een Efteling-uitje voor jonge asielzoekers. Buma vindt dat Faber de jongeren en haar eigen medewerkers "voor de bus heeft gegooid".