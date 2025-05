Waarom we op middelbare leeftijd ineens een buikje krijgen

Klinkt dit je bekend in de oren? Je bent de veertig gepasseerd en opeens lijkt je buik een eigen leven te leiden. Zelfs als je gewicht hetzelfde blijft, verschijnt er toch wat extra vulling rond je middel. Amerikaanse wetenschappers hebben nu eindelijk ontdekt hoe dat komt.

Het blijkt allemaal te draaien om slapende stamcellen die rond je middelbare leeftijd plotseling wakker worden. Een onderzoeksteam van City of Hope, een Amerikaans onderzoeksinstituut, heeft ontdekt dat deze cellen dan ineens als een dolle nieuwe vetcellen gaan maken.

Wetenschappers namen om dit aan te tonen namen stamcellen van jonge en oude muizen en plantten die over in jonge muizen. De stamcellen van de oudere muizen begonnen meteen vetcellen te produceren, alsof ze geen rem meer hadden. Maar de jonge stamcellen hielden zich rustig, ook al zaten ze in dezelfde omgeving.

Super-vetmakers

Deze vetmakende stamcellen veranderen ook nog eens van type als je ouder wordt. Ze worden een soort super-vetmakers. Deze cellen hebben ogenschijnlijk maar één missie: zoveel mogelijk nieuwe vetcellen maken. Dit verklaart meteen waarom zoveel mensen rond hun vijftigste ineens merken dat hun buik groeit, zelfs als ze verder niet zwaarder worden.

En het is niet alleen maar een kwestie van uiterlijk. Extra buikvet kan leiden tot diabetes en hartproblemen. Het goede nieuws? Nu we weten wat de boosdoener is, kunnen wetenschappers gericht op zoek naar een oplossing. Ze kijken al naar manieren om deze cellen te stoppen of te blokkeren.