115-jarige Britse gekroond tot oudste mens ter wereld. Dit is haar advies voor een lang leven

Het geheim van een lang leven? Gewoon je eigen gang gaan. Dat is het levensadvies van Ethel Caterham, die zich sinds deze week officieel de oudste persoon ter wereld mag noemen. Met haar 115 lentes is ze de eerste Brit sinds 1987 die deze titel in de wacht sleept.

De hoogbejaarde dame, die nog geboren werd voor de Eerste Wereldoorlog, kreeg de titel nadat de vorige recordhoudster, een Braziliaanse non van 116, deze week overleed. En Ethel? Die neemt het allemaal met een korreltje zout.

In haar verzorgingshuis in het Engelse Surrey vertelt ze aan de Britse krant The Guardian doodleuk dat ze altijd haar eigen plan heeft getrokken. Ruzies maken? Daar doet ze niet aan. Ze luistert beleefd naar wat anderen zeggen en doet vervolgens toch waar ze zelf zin in heeft. Een filosofie die haar geen windeieren heeft gelegd.

De wereld rond

Als 18-jarige vertrok ze als au pair naar Brits-Indië. Drie jaar later, terug in Engeland, werd ze verliefd op legeroffcier Norman Caterham. Het stel trouwde en reisde de wereld rond, van Gibraltar tot Hongkong, allemaal plaatsen waar haar man gestationeerd was. Ook opvallend: Ethel werd in 2020 de oudste persoon die een infectie met COVID-19 overleefde. Ze was toen 110.

Vandaag de dag geniet ze van alle aandacht in haar verzorgingshuis. Met twee dochters, drie kleindochters en vijf achterkleinkinderen om haar heen heeft ze bepaald niet te klagen.

De titel 'oudste mens ter wereld' is overigens officieel bevestigd door LongeviQuest en de Gerontology Research Group, de organisaties die ook voor het Guinness Book of Records de leeftijden controleren. Maar Ethel zelf? Die haalt haar schouders op en doet gewoon waar ze zin in heeft, net zoals ze al 115 jaar doet.