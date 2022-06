Vogelgriep doodt bijna alle grote sterns op Texel: ‘Duizenden jongen liggen op de grond’

Een kolonie zeevogels op Texel is het slachtoffer geworden van een vogelgriepuitbraak. Duizenden dode grote sterns zijn verspreid over het eiland aangetroffen.

De zeevogel met kenmerkende zwarte kuif en geel uiteinde van de snavel komt veel voor aan de Nederlandse kust. Eind mei werden de eerste dode sterns gevonden op Texel. Nu zijn bijna alle 3500 broedparen in natuurgebied De Petten overleden.

“Dit is een behoorlijke ramp”, zegt Marc Plomp van Vogelinformatiecentrum Texel. “De vogels vallen letterlijk om. Duizenden jongen liggen op de grond.” Na onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is duidelijk geworden dat vogelgriep de oorzaak is van de massale vogelsterfte.

Plomp heeft zo'n heftige uitbraak nog nooit meegemaakt. “Niet met deze oorzaak. Vogelgriep kennen we al veel langer en stak vooral de kop op bij watervogels zoals ganzen en eenden, en dan vooral in de winter. Maar het is breder dan de grote sterns. Het treft ook visdieven en kokmeeuwen en in het buitenland grote jagers en jan-van-genten.”

Ook buiten Texel is er sprake van een hogere sterfte, vertelt de vogelaar. “We zien het ook in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland.” Plomp wil mensen op het hart drukken niet te dicht in de buurt van de dode vogels te komen, in verband met risico op besmetting elders. “Raak de vogels niet aan, want dan kun je de griep verspreiden. En meld een sterfgeval bij de instanties.”