Meer dan 10.000 mensen geëvacueerd door bosbranden bij Bordeaux

Een oppervlakte van duizenden voetbalvelden is inmiddels in vlammen opgegaan in de buurt van Bordeaux. Meer dan 10.000 mensen hebben hun huizen moeten verlaten.

Er woeden sinds dinsdag twee grote branden. In het plaatje Cazaux ten zuidwesten van Bordeaux heeft de brand al zeven woningen en twee restaurants verwoest. 4000 dorpsbewoners zijn geëvacueerd. Ook moesten 6000 kampeerders in de omgeving vertrekken.

De tweede brand woedt bij Landiras, eveneens ten zuiden van Bordeaux. Afgelopen nacht moesten er nog eens 500 mensen op stel en sprong hun huizen verlaten. Volgens een woordvoerder 'houdt de brandweer stand' maar is het vuur niet onder controle. Door de wind gaat dat dit weekend waarschijnlijk ook niet meer lukken.

In totaal is zo'n 7300 hectare bij Cazaux in de as gelegd en 4200 hectare bij Landiras.

In Spanje en Portugal houdt het vuur ook hard huis. In Spanje zijn zeventien bosbranden, in Portugal dertien.