Eerste tropische dag: 3 redenen waarom klimaatverandering de boosdoener is

Vandaag is het de eerste officiële tropische dag van het jaar. Je bent misschien direct geneigd om klimaatverandering als boosdoener aan te wijzen. Nou, dat is terecht. De Volkskrant noemt drie manieren waarop de opwarming van de aarde van invloed is op de tropische hitte.

Ten eerste is de huidige warmte ontstaan door opdroging van de bodem in het Middellandse Zeegebied. De lucht kon extra heet worden, doordat minder energie nodig is voor de verdamping van water. Er is dus meer over voor de opwarming van de lucht, aldus de Volkskrant.

Ten tweede is er de straalstroom, die weerpatronen iets van koers verandert. Er ontstaat een domino-effect dat begint bij de snellere opwarming van de polen. Vermoedelijk kan verkoelende zeelucht West-Europa daardoor slechter bereiken, waardoor het dus heter wordt.

Ten derde kun je gewoon tellen: het aantal hittegolven is in Europa drie keer meer toegenomen dan in andere gebieden op het noordelijk halfrond. De veranderde straalstroom zou de oorzaak zijn.

Bovendien is het aantal tropische dagen alleen al in ons land fors toegenomen. Het zijn er normaal gesproken twee tot vijf per jaar, maar in 2018 waren het er acht, in 2019 elf en in 2020 was het acht dagen achter elkaar minimaal 30 graden.