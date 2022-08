Meteoren razen langs de aarde: veel vallende sterren vanavond

De komende zomernachten is het de moeite om eens een blik op de hemel te werpen. Het regent vallende sterren. Beste moment: zaterdagochtend heel vroeg.

Dan bereikt de aarde het drukste punt van de Perseïdenzwerm én is het nog donker, schrijft de Volkskrant. Want het echte hoogtepunt is waarschijnlijk rond 8 uur 's ochtends. Dan komen er 100 meteoren per uur op de dampkring af. De gloeiende stukken steen noemen we vallende sterren.

Wil je daar iets van zien dan moet je vroeg opstaan. Rond 04.45 uur is het beste tijdstip. Dan is de maan onder en de zon nog niet op. Je zou dan in een uur tijd 20 vallende sterren kunnen waarnemen.

Door de kleinere Delta-Aquaridenzwerm zijn er in de nachten voor zaterdag ook al genoeg vallende sterren te zien. Vooral buiten de Randstad, in de noordelijke helft en het oosten van het land is er weinig lichtvervuiling en zijn er dus veel zichtbare vallende sterren.