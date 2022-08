Monique jaagt steenmarters weg met liters mannenpis rondom de auto

Monique Braam uit Zevenaar heeft last van steenmarters. De diertjes nestelen zich onder je dak en maken de isolatie kapot. Ook kunnen ze onder de motorkap van je auto bivakkeren en draadjes doorknagen. De tip van Monique? Om de dag een jerrycan mannenurine om de auto draperen.

Haar vriend hoeft geen toilet op te zoeken om te plassen. Met zijn vloeibare afvalstoffen vult hij de speciale jerrycan van zijn vrouw, die om de dag wordt leeggegoten rondom de Nissan Nuke. Monique zweert erbij, ook al stinkt de oprit een uur in de wind naar oude urine.

De tip kreeg ze van een klant in haar winkel en sindsdien zweert ze erbij. Monique voelt zich niet helemaal senang tijdens het aanbrengen van het goedje: “Ik zorg altijd dat het echt goed donker is, want het ziet er zo stom uit. Het lijkt net alsof ik die auto daarna in brand wil laten vliegen ofzo.”

Ze maakt al spetterend een gesloten kring van mannenurine rondom de gezinsauto en gooit de overgebleven vloeistof met een behendige zwaai onder de auto. Daar heeft de steenmarter niet van terug, volgens Monique.