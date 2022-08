Vuilnisbelten in India stoten immense hoeveelheid methaan uit: 1,5 miljoen auto’s aan broeikasgas

Vuilnisbelten in India en Zuid-Amerika blijken gigantisch veel methaan uit te stoten. Dat tonen wetenschappers van het Nederlands instituut voor ruimteonderzoek (SRON) aan.

Methaan is na koolstofdioxide (CO2) de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect in de atmosfeer. Het gas komt vrij door de landbouw, gaslekken en door het ontdooien van moerasgebieden die op een permafrost-bodem liggen. Dit laatste komt door de opwarming van de aarde, waardoor we kunnen spreken van een vicieuze cirkel.

Maar vuilnisbelten kunnen er dus ook wat van. Een vuilnisbelt bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires stoot 28 ton methaan per uur uit. Dat is te vergelijken met de gevolgen van de schadelijke uitstoot van anderhalf miljoen auto's, volgens de onderzoekers.

Het geavanceerde meetinstrument TROPOMI van Nederlandse makelij heeft vanaf een satelliet de hele wereld gescand. India lichtte rood op, want ook in Delhi, Lahore en Mumbai dampte het methaan met bakken uit de troep omhoog.

“Methaan is geurloos en kleurloos, dus het is moeilijk om te zien waar het lekt”, vertelt wetenschapper Bram Maasakkers aan het AD. Maar satellieten kunnen het wel precies meten. Volgens hem is het relatief makkelijk om de methaanuitstoot te verlagen. “Je kunt bijvoorbeeld het GFT-afval scheiden en composteren zodat er veel minder methaan vrijkomt. En als je toch al het afval mixt, kun je alsnog het geproduceerde methaangas opvangen of affakkelen.”