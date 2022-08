Het stikt nu al van de spinnen: waarom dat eigenlijk positief is

Weinig mensen hebben zin in een tuin - of nog erger een huis - vol spinnen. Toch is dat nu juist wel een gevolg van een droge hete zomer. Vooral de kruisspin heeft er zin in.

Spinnenexpert Peter van Helsdingen bij RTL Nieuws: "Er zijn heel veel kruisspinnen en ook al allemaal volwassen, vorige maand al. Dat is echt veel te vroeg, want het is eigenlijk een herfstbeest." Normaal gesproken doen ze pas in de tweede helft van september hun intrede in de Hollandse huiskamers.

Erg is die vroege opkomst van de spin eigenlijk niet. Het betekent dat er meer voedsel is voor de dieren. "En hoe meer een spin eet, hoe sneller hij groot en volwassen wordt. Dat is heel goed nieuws. Spinnen zijn een mooie indicator dat het goed gaat met de natuur."

Of de kruisspin echt gaat pieken in de zomer is nog even afwachten. Daarvoor zouden de diertjes ook eerder moeten gaan paren dan normaal.

Voor wie een hekel heeft aan spinnen, is het nu even doorbijten, maar: hoe eerder een spin volwassen wordt, hoe eerder hij doodgaat.