Ringslangen en adders op de Veluwse heide gaan in rook op door heidebranden

Door de aanhoudende droogte ontstaan er de laatste weken constant brandjes en grotere heidebranden op de Veluwe. Er is tot nu toe niet veel schade, maar de grotere branden zijn een zorgelijke ontwikkeling, onder andere doordat ringslangen en adders het loodje leggen.

“Het is nu nog droger dan een week geleden. De voorgaande brandjes waren klein, dit keer is het grootschaliger. We zijn met deze droogte wel bezorgd over hoe het verder gaat", legt terreinbeheerder van Kroondomein Het Loo Aalt Bronkhorst uit aan omroep Gelderland. Tot nu toe valt de schade echter mee. “We hebben enkele ringslangen en adders gevonden die slachtoffer zijn van deze brand, maar verder niet."

Toch is het oppassen geblazen volgens hem: "Als een groter gebied in vlammen opgaat, heeft dat enkele jaren nodig om te herstellen. Wij hopen dat mensen echt heel voorzichtig zijn met vuur in de natuur."

Aanmaakblokjes en peuken

Het is vaak lastig om de bron van een heidebrand te achterhalen, maar bij minstens één brand lijkt er opzet in het spel aangezien er resten van aanmaakblokjes zijn gevonden. "Met deze droogte kunnen er ook tal van andere oorzaken aan een brand ten grondslag liggen. Een weggegooide sigarettenpeuk kan voldoende zijn voor een grote brand. De oorzaak is vaak lastig vast te stellen aangezien sporen letterlijk in vlammen opgaan”, vertelt een woordvoerder van de politie na een brand bij Elspeet.

Er zijn ook voordelen aan een heidebrand. Vuur werd vroeger zelfs gecontroleerd gebruikt om de heidegebieden in stand te houden. Het vuur vernietigt namelijk ook de planten die anders de heide zouden verdringen. Als eerste komen de grassen weer terug op de verschroeide aarde. Het is dan belangrijk om grazers zoals schapen hun werk te laten doen. Het terrein verandert dan weer in een prachtig heidegebied.