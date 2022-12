Visvrije tonijn in opkomst: bij elke AH verkrijgbaar

Na de stevige opmars van de vleesvervangers, komen nu de milieuvriendelijkere alternatieven voor vis sterk op. Zo ligt er tegenwoordig in elke Albert Heijn visvrije tonijn van Seasogood.

Nu de tonijn geslaagd is wordt er gewerkt aan visvrije kibbeling en zalm. De makers uit Den Bosch leggen aan RTL Nieuws uit hoe de visvervangers tot stand komen. "De basis is eiwit, maar welke leent zich het beste? Het kan met sojabonen maar ook met andere eiwitbronnen zoals veldbonen, erwten of rijst", klinkt het.

Medeoprichter Dennis Favier: "We denken dat je bijna alle vissoorten kunt namaken. Maar we willen wel een eiwitrijk alternatief bieden met dezelfde omega 3-vetzuren."

De visvrije tonijn die nu te koop is bestaat voor 89 procent uit een eiwitconcentraat van sojabonen. De tonijnsmaak komt tot stand door extracten van zeewier, duindoornbessen en algenolie. Makkelijk was het niet om de juiste smaak te creëren. "We hebben 1,5 jaar geëxperimenteerd voordat we tevreden waren", zegt Favier.

De Albert Heijn was kennelijk ook tevreden, want de visvrije tonijn, die in de winkels voorlopig gewoon tonijn genoemd wordt, ligt in alle filialen. Er zijn inmiddels 220.000 blikjes verkocht en de tonijn zit ook in de maaltijdboxen van HelloFresh.