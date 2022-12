We krijgen geen Siberische maar Scandinavische kou. En dat komt niet vaak voor

Komende nachten wordt het -6 of -7, maar overdag blijft het ruim boven nul. Bovendien verdwijnt de grauwigheid van de afgelopen weken en komt de zon weer uitbundig tevoorschijn.

De kou is anders dan we gewend zijn. Niet Siberisch, maar Scandinavisch van aard, aldus NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. "Normaal wordt het koud omdat er koude lucht vanuit het oosten hierheen waait, maar nu komt de koude lucht vanuit het noorden. Dat hebben we niet zo vaak."

Doordat de vochtige, bewolkte lucht plaatsmaakt voor een droge winterzon, kan het 's nachts veel harder afkoelen. Ook in de ochtend blijft het dan vriezen. Het zou dus kunnen dat er dinsdag- en woensdagochtend op sommige plekken geschaatst kan worden.

Maar eigenlijk is die kans klein. Kuipers Munneke spreekt van een heel kleine "window of opportunity". Later op de woensdag tikt het kwik namelijk alweer de 4 of 5 graden aan. Wel is er nog kans op een klein sneeuwbuitje hier en daar.