Kwart van alle planten- en diersoorten kan tegen het eind van de eeuw uitgestorven zijn

De mens is hard op weg om zeker 10 procent van alle planten- en diersoorten uit te roeien. Dat blijkt uit nieuwe geavanceerde computermodellen.

De VN houdt een Rode Lijst bij van planten en dieren die met uitsterven worden bedreigd. Van de 150.000 bedreigde soorten zouden er 42.000 kunnen uitsterven volgens die lijst.

Volgens het nieuwe onderzoek, waarin wetenschappers met een supercomputer een virtuele wereld hebben gecreëerd, is tegen 2050 zo'n 6 procent van de planten en dieren verdwenen bij een gemiddeld opwarmingsscenario. Het percentage kan oplopen naar 13 procent tegen het eind van deze eeuw. En volgens het slechtste scenario kan 27 procent van alle planten en dieren rond 2100 verdwenen zijn.

Er is nog een extra co-extinctie-effect, legt onderzoeker Corey Bradshaw van de Flinders University in Australië uit. “Denk aan een roofdier dat zijn prooi verliest door klimaatverandering. Het verlies van de prooisoort is een ‘primair uitsterven’ omdat hij direct aan een verstoring ten onder gaat. Maar omdat hij niets meer te eten heeft, sterft dat roofdier ook uit (een co-extinctie). Of stel u voor dat een parasiet zijn gastheer verliest door ontbossing, of dat een bloeiende plant zijn bestuivers verliest omdat het te warm wordt. Elke soort is op de een of andere manier afhankelijk van anderen,” klinkt het somber.