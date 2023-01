Hoofdeconoom Phlippen: “Kosten van klimaattransitie hoog? De transitie niet maken is pas duur”

Sandra Phlippen noemde het kapitalisme 'een verwoestend beest dat moet worden getemd' en moest huilen om het laatste IPCC-rapport. Niet bepaald wat je verwacht van een hoofdeconoom van ABN Amro. In het Nederlands Dagblad vertelt ze over haar klimaatzorgen.

Dat de thermostaat wel een graadje of twee lager kan, is een no brainer voor de econoom. "In 2022 zagen we dat Nederlandse huishoudens massaal gas bespaarden. Voor 2000 hadden we allemaal onze thermostaat op 19 graden staan, maar de laatste jaren was de norm 21 graden. Uit gemak kroop de temperatuur in huiskamers omhoog, terwijl onze huizen steeds beter geïsoleerd zijn. We zijn ontzettende luxepaarden geworden. Er waren het afgelopen jaar ook mensen die hun avondeten niet konden opwarmen, omdat dat gas kost. Dat is natuurlijk ontzettend verdrietig."

Geen drinkwater in Europa

Het is volgens haar vanzelfsprekend dat we de energietransitie gaan maken. "We zijn erg gefocust op de kosten en belangen: wie gaat de prijs betalen van een dure klimaattransitie? Mijn boodschap is: de transitie níét maken, dat is pas duur. Het prijskaartje daarvan? Meer klimaatverandering is desastreus voor de economie én voor basale menselijke leefcondities."

Phlippen voelt echt Weltschmerz, vanwege de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. "Als de aarde drie graden opwarmt, heeft twee derde van de Zuid-Europese bevolking geen toegang meer tot drinkwater. Die boodschap komt toch binnen?" Ze noemt een voorbeeld. "Mijn zus heeft vlak bij Valencia een olijven- en druivenplantage. Als ik die rapporten lees, denk ik: hoe moet het straks verder met haar?"

Toch is ze positief. "We weten dat het bij complexe veranderingen eerst eeuwig lijkt te duren voordat er iets gebeurt. En dan opeens gebeurt in korte tijd meer dan je voor mogelijk houdt."