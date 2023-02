Mysterie rond ‘onbevlekte ontvangenis’ aap opgelost: dit is de vader

De Japanse aap Momo leefde alleen in een kooi. Toch kreeg ze plots een jong. Pas na twee jaar is de dierentuin in Nagasaki erachter hoe het zit.

Het betreft geen religieuze ervaring, maar gewoon een soortgenootje dat het toch gelukt is om de gibbon te bevruchten.

Momo zat weliswaar in isolatie, maar er woonden wel twee mannentjes-gibbons in de kooi naast de hare. Zo kon het dat ze in 2021 beviel van een baby-aapje, tot grote verrassing van de verzorgers.

Pas nu, na DNA-onderzoek bij de baby, is duidelijk geworden dat de 34-jarige Itoh de vader is. De buurman van Momo wist hoogstwaarschijnlijk het vrouwtje te bevruchten via een gaatje in de kooi van amper een centimeter.

"Hij is heel lenig”, aldus een verzorger tegen Vice. "Het kostte ons twee jaar om erachter te komen, omdat we niet dichtbij genoeg konden komen om monsters te verzamelen."

Mogelijk mag het gezinnetje nu samen in een kooi.