Uitbreiding elektriciteitsnet lukt niet door stikstof: groene stroom kan nergens heen

Iedereen heeft of wil zonnepanelen. Alleen: wat te doen met de groene stroom? Het elektriciteitsnet is vol en uitbreiding is lastig vanwege de stikstofregels, melden netbeheerders.

Die moeten sinds de geschrapte bouwvrijstelling voor ieder project de stikstofimpact in kaart brengen. Daardoor kan de vergunningverlening wel twee jaar vertraging oplopen.

En dat is een groot probleem nu de verduurzaming zo hard gaat in Nederland en daarvoor leidingen verzwaard en verdeelstations uitgebreid moeten worden. Landelijk dreigt tot wel driekwart van de tienduizenden projecten vast te lopen.

Dat is nu al te merken: bedrijven kunnen hun groene stroom niet terugleveren aan het net en soms kunnen ze niet eens meer een aansluiting krijgen.