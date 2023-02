Waspoeder of vloeibaar wasmiddel: wat is de beste keus bij welke temperatuur?

Iedereen heeft zijn voorkeuren, de één betaalt graag de hoofdprijs voor een blinkende Miele, de ander scheidt zijn was rigoureus op kleur en een derde heeft weer een heel duidelijke mening over temperatuur, milieu en soort wasmiddel. (Al zijn er ongetwijfeld liefhebbers die een vinkje kunnen zetten bij alle bovenstaande opties).

De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor vloeibaar wasmiddel. Milieu Centraal heeft de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Vloeibaar wasmiddel is wat duurder dan waspoeder, en je gutst makkelijk teveel in het zeepbakje. Een prijzige liquid-tab toevoegen aan de wastrommel kan ook, maar bij lage temperaturen kan het gebeuren dat de hydrofilm eromheen niet goed oplost in de was.

Vloeibaar wasmiddel is milieuvriendelijker, omdat het ervoor zorgt dat er minder vezels losraken van de kleding en in het rioolwater terechtkomen. Waspoeder geeft in de regel dan weer een wat frissere geur aan het geheel en lost net als liquid-tabs minder goed op bij wasprogramma's met lagere temperaturen.

Je kunt dus het beste een vloeibaar wasmiddel (voor de lagere temperaturen) én waspoeder of liquid-tabs (voor de hogere temperaturen) in het washok hebben staan. Door de afwisseling blijft je was en de wasmachine goed schoon.