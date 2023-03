Zijn bruine eieren gezonder dan witte?

Het korte antwoord: nee, maar er zijn wel verschillen.

Of een ei een witte schaal of een bruine schaal heeft, is afhankelijk van het ras van de kip die het ei legt, aldus het Voedingscentrum. Over het algemeen is de verklaring eenvoudig: kippen met witte oorlellen leggen witte eieren, en kippen met rode oorlellen leggen bruine eieren.

Zaken zoals de kwaliteit van de voeding, de leefomstandigheden van de kip en dergelijke hebben geen invloed op de kleur van de eierschaal.

Waarom zijn bruine eieren duurder dan witte?

Je zal het in de supermarkt vast wel eens hebben gemerkt: eieren met een bruine schaal zijn doorgaans duurder dan eieren met een witte schaal.

Daar is een reden voor: kippen die bruine eieren leggen, zijn groter dan kippen die witte eieren leggen. Deze kippen hebben dus ook meer voer nodig, en dat wordt verrekend in de prijs. Daarnaast zijn bruine eieren vaak iets groter dan witte.