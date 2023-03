Walvis neemt net zoveel CO2 op als 3000 bomen

Een walvis is een bijzonder nuttig beest: hij vangt net zoveel CO2 op als 3000 bomen. Volgens het IMF is één walvis dan ook bijna 2 miljoen euro waard als je hem net als bomen beschouwt als een manier om CO2 te compenseren.

Het mooie van een walvis is niet alleen dat hij enorme hoeveelheden CO2 opneemt door zijn voedsel, als hij doodgaat zinkt zijn lichaam naar de zeebodem, waar de CO2 opgeslagen blijft. Bij een boom komt de CO2 weer vrij als hij wordt verbrand of verrot. Bovendien is de poep van walvissen vruchtbare mest voor plankton en ook plankton neemt veel CO2 op.

En dus is een walvis qua CO2-opname vergelijkbaar met 3000 bomen, berekende het KNMI. Er duiken dan ook CO2-compensatieprogramma's op, die CO2-kredieten uitgeven waarmee walvissen kunnen worden beschermd, net zoals je nu ook bijvoorbeeld een paar bomen kunt laten planten om de CO2-uitstoot van een vlucht te compenseren.

Toch zet dat niet echt zoden aan de dijk, becijferde het KNMI. Stel er komen een miljoen potvissen bij dan reduceren zij de CO2-uitstoot met 0,17 procent per jaar.