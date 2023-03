Netbeheerder luidt noodklok: knipperende lichten en stroomuitval door vol netwerk

De energietransitie gaat ineens razendsnel. Geweldig nieuws, behalve dat het stroomnetwerk het niet aankan. Volgens netbeheerder Alliander moeten huishoudens rekening houden met knipperende verlichting in huis, stroomuitval en het niet kunnen terugleveren van zonnestroom.

Het aantal aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting is verdubbeld ten opzichte van 2020 en in een groot deel van het land is het aantal woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen met een kwart toegenomen. Ook het aantal elektrische auto's en warmtepompen groeit snel. En alles heeft meer stroom nodig, die niet beschikbaar is. Bovendien gaat de verduurzaming de komende jaren alleen maar sneller.

20.000 elektriciteitshuisjes moeten er bij komen. "En een op de drie straten gaat open om de verzwaring van het elektriciteitsnet te realiseren", aldus Alliander-topman Maarten Otto in het AD. "Een klus die we niet zo snel kunnen uitvoeren als het tempo waarmee de vraag naar elektriciteit stijgt.”

Niet iedereen kan meer worden geholpen aan een zwaardere aansluiting, waarschuwt Alliander. De netbeheerder wil wel zoveel mogelijk aan de vraag voldoen en zal daardoor het net zwaarder moeten belasten. "Door die extra belasting is het mogelijk dat spanningsproblemen toenemen", zegt Otto tegen de krant. "Dit varieert van het korte tijd niet kunnen terugleveren van zonne-energie tot knipperende verlichting in huis. In een enkel geval kan de extra belasting leiden tot stroomuitval op individueel, straat- of wijkniveau."