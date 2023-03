De ‘benevelstraal’ en droge kleren in een tent: zo heftig is het blokkeren van de A12 ook weer niet

Demonstranten van Extinction Rebellion bezetten gisteren de A12 bij Den Haag. Ze hadden een belangrijke boodschap: de subsidies voor fossiele brandstoffen moeten stoppen. Uren hebben ze de weg afgesloten. Tot de politie het genoeg vond.

De klimaatbetogers hadden hun demonstratie niet aangemeld en het blokkeren van snelwegen is sowieso verboden. Toen de politie ze voorzichtig natspoot met een 'benevelstraal' (een soort stevige regenbui) werden de dappere demonstranten boos, terwijl ernaast ook nog keurig een verwarmde tent stond waar ze droge kleren konden krijgen.

Na een heleboel waarschuwingen bleven de boze betogers op de snelweg zitten en dus besloot de politie uiteindelijk om ze weg te halen. Daarmee waren ze ook direct aangehouden. "Vroeger was het zo als de politie zei, ga hier weg, dan ging je weg", zei Rutte in WNL vanochtend. "Nu waren ze ook nog boos dat dat waterkanon was ingezet. Ik zou zeggen: eigen schuld, dikke bult."

En hij heeft een klein beetje een punt: Demonstreren tegen subsidies voor fossiele brandstoffen is belangrijk en het is fijn dat mensen weer de straat op gaan, ook als dat een snelweg is, maar ja, uiteindelijk moet je wel weg.