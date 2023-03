Waarom je de das niet zomaar wegjaagt

Ooit hebben we besloten dat de das terug moest in het Nederlandse landschap. Dat dat is gelukt, moge duidelijk zijn: op zeker veertig trajecten bedreigen ze nu het spoor met hun gegraaf. Maar ja, wat doe je eraan? Het is een bedreigde diersoort.

RTL Nieuws legt in een video uit dat de das in de jaren 80 dreigde te verdwijnen. "Daarom werden ze overal in ons land uitgezet en werden ze een beschermde soort. Dat betekent dat je de das met rust moet laten. Je mag hem dus niet vangen, doden en zelfs niet verstoren", klinkt het. En juist bij dat laatste wringt de schoen: als je ze onder het spoor vandaan wil halen, moet je toch echt de rust in de burcht verstoren.

Ondertussen gaat het een stuk beter met de dassen. Hun aantal is vervijfvoudigd, van 1200 toen naar 6000 nu. "De dieren leven in familieverband in een dassenburcht die soms decennia lang wordt gebruikt", gaat de uitleg verder. "Aan de buitenkant zie je soms alleen wat tunnels, maar omdat de das een graver is, kunnen de burchten flink groot worden. Soms zo groot als een voetbalveld. Het verwijderen van een burcht is dus nog niet zo makkelijk."

En dus zit ProRail nu met een probleem, net als de vele reizigers die graag met de trein van Eindhoven naar Den Bosch willen. Het kan zomaar de druppel zijn om toch maar een auto aan te schaffen. Met alle gevolgen voor het milieu van dien.